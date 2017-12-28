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«Игра престолов» в шестой раз подряд стала самым скачиваемым сериалом

28 декабря 2017, 18:56

Около 400 тыс. человек одновременно скачали финальный эпизод телесериала.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Эпическая сага «Игра престолов» шестой год подряд возглавляет рейтинг сериалов, наиболее часто скачиваемых с пиратских ресурсов, сообщает РИА «Новости».

Около 400 тыс. человек одновременно скачали финальный эпизод фантастического телесериала.

Второе место рейтинга принадлежит сериалу «Ходячие мертвецы». В топ-10 также попали сериалы «Флэш», «Теория большого взрыва», «Побег», «Шерлок» и «Викинги».

Ранее рейтинг самых популярных сериалов по версии «Амедиатеки» предсказуемо возглавила «Игра престолов».


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