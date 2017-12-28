«Игра престолов» в шестой раз подряд стала самым скачиваемым сериалом

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Эпическая сага «Игра престолов» шестой год подряд возглавляет рейтинг сериалов, наиболее часто скачиваемых с пиратских ресурсов, сообщает РИА «Новости».
Около 400 тыс. человек одновременно скачали финальный эпизод фантастического телесериала.
Второе место рейтинга принадлежит сериалу «Ходячие мертвецы». В топ-10 также попали сериалы «Флэш», «Теория большого взрыва», «Побег», «Шерлок» и «Викинги».
Ранее рейтинг самых популярных сериалов по версии «Амедиатеки» предсказуемо возглавила «Игра престолов».