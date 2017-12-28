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Скончался театральный режиссер Виктор Симакин

28 декабря 2017, 18:10 , Фото: http://tyuz.ru

Скончался театральный режиссер Виктор Симакин Симакин возглавлял Нижегородский ТЮЗ, на сцене которого поставил много ярких и разноплановых спектаклей.

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). На 72-м году жизни 26 декабря скончался театральный режиссер Виктор Симакин. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного театра юного зрителя, который он возглавлял.

«Коллектив Нижегородского ТЮЗа выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Алексеевича Симакина», – говорится в сообщении театра.

Симакин был постановщиком таких спектаклей, как «Завтра была война», «Мэкки-нож», «Принцесса Турандот», «Сны Евгении», «Фартовые девочки», «Бедность не порок», «Блин-2», «Вишневый сад», «Васса Железнова». Все они были положительно оценены критикой и удостоены высоких наград на театральных фестивалях России.

Виктор Симакин был заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, лауреатом премии имени Н. И. Собольщикова-Самарина и ряда других.

 


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