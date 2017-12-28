(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Охранникам магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» выдадут металлоискатели после взрыва в Петербурге, пишет «Фонтанка».

Компания X5 Retail Group, которой принадлежат торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток», избавится от камер хранения. Покупателям позволят проходить с сумками, которые будут опечатывать. Охранникам выдадут ручные металлоискатели.

В магазинах появится оповещение по громкой связи о необходимости обращать внимание на бесхозные пакеты, а также расклейка наглядной агитации.

В письмах, разосланных компанией X5 Retail Group по магазинам, рекомендуется камеры хранения либо убрать, либо отодвинуть подальше от торговых залов.