В Заинском районе РТ открылся модульный ФАП

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В селе Александровская слобода Заинского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает «Заинск-информ».

ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. В нем оборудованы кабинеты для приема посетителей, а также процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Подведено водоснабжение, канализация, отопление, имеется санузел.

Помещения доступны для инвалидов и других маломобильных граждан, а также отвечают требованиям комплексной безопасности.