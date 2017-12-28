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Общество

В Заинском районе РТ открылся модульный ФАП

28 декабря 2017, 22:55

В помещении оборудованы кабинеты для приема посетителей, а также процедурный, прививочный и акушерский кабинеты.

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В селе Александровская слобода Заинского района открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает «Заинск-информ».

ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. В нем оборудованы кабинеты для приема посетителей, а также процедурный, прививочный и акушерский кабинеты. Подведено водоснабжение, канализация, отопление, имеется санузел.

Помещения доступны для инвалидов и других маломобильных граждан, а также отвечают требованиям комплексной безопасности. 


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