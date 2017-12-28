В казанском Центре единоборств прошла новогодняя елка для особенных детей

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 27 декабря в Центре физического развития и спортивного воспитания детей с ограниченными возможностями на базе Центра восточных единоборств в Казани состоялось благотворительное новогоднее представление для особых детей. Это мероприятие стало еще и Днем открытых дверей нового здания центра, который начал работать после капитального ремонта.

Дети приняли участие в развлекательной программе: вместе с Дедом Морозом зажигали елку, водили хоровод и читали стихи, участвовали со Снегурочкой в увлекательных конкурсах. И, конечно, получили от сказочных героев сладкие подарки.

«Новый год – это время волшебства и надежды. Взрослея, люди постепенно забывают о том, как ждешь чуда от сказочного Деда Мороза. Дети верят, что Дед Мороз обязательно исполнит их желания. Особенно сильно в этом чуде нуждаются дети с ограниченными возможностями. Для детей с особенностями развития это большой праздник – побывать на таком мероприятии, стать участниками сказочного представления. Эти мальчики и девочки очень талантливые, они поют, танцуют, рассказывают стихи. И все улыбаются», – поделился впечатлениями инициатор проекта «Центр физического развития и спортивного воспитания детей с ограниченными возможностями» Лев Алимов.