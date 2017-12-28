«Зенит-Казань» в третий раз в сезоне обыграл «Локомотив»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболисты казанского «Зенита» в матче чемпионата страны обыграли «Локомотив» – на площадке новосибирского спорткомплекса «Север» игроки из столицы Татарстана оказались сильнее в трех сетах. Эта победа над «железнодорожниками» стала для «зенитовцев» уже третьей в текущем сезоне.

Нынешний декабрь получился для казанских волейболистов очень сложным: матч против Новосибирска в чемпионате страны стал для «Зенита» 12-м за 27 дней. Причем, в предыдущих 11 встречах подопечные Владимира Алекно ни разу не уступили – казанцы выиграли Кубок России и клубный чемпионат мира, успешно стартовали в Лиге чемпионов и продолжили победное шествие в национальном чемпионате. Вообще уходящий год получился для «Зенита» воистину «золотым»: команда победила во всех турнирах, в которых участвовала. Кстати, именно с победы над «Локомотивом» началась дорога казанцев к Кубку страны – в полуфинале «зенитовцы» в четырех сетах обыграли подопечных Пламена Константинова. В чемпионате страны команды тоже в этом сезоне уже пересекались, и матч первого круга в Казани завершился победой хозяев со счетом 3:1. «Железнодорожники» сейчас занимают четвертую строчку в российской Суперлиге, находясь не на своем месте: команда Константинова способна добиваться большего и бороться за второе место после Казани. Сегодня «Локомотив» отстает от «Белогорья», занимающего вторую строчку в таблице, на 11 очков. Новосибирцы в этом сезоне крайне плохо играют против лидеров чемпионата – из шести матчей этого сезона против команд первой шестерки «Локо» проиграл шесть.

При этом по составу «Локомотив» выглядит очень достойно: у Константинова в распоряжении есть лучший диагональный чемпионата Европы 2017 года Георг Грозер, блокирующий сборной России Ильяс Куркаев, доигровщики Сергей Савин, Алексей Родичев и Лукаш Дивиш. Четверо (за исключением Савина) на матч против казанского «Зенита» вышли в стартовой шестерке: компанию им составили связующий Иван Лукьяненко, блокирующий Артем Смоляр и либеро Роман Мартынюк. Наставник казанцев Владимир Алекно выпустил с первых минут на площадку трех экс-игроков новосибирского клуба – блокирующие Артем Вольвич и Александр Гуцалюк, а также связующий Александр Бутько выступали в составе «Локомотива». Вместе с ними в стартовом составе у «Зенита» появились доигровщики Вильфредо Леон и Мэттью Андерсон, диагональный Максим Михайлов и либеро Алексей Вербов.



На старте партии казанцы были чуть впереди за счет двух брейков – сначала Бутько подал эйс, после чего «зенитовцы» накрыли блоком Грозера. В следующей атаке немецкий диагональный показал свою вариативность, заработав очко в атаке обманным ударом. На первый технический перерыв в итоге лидерами ушли хозяева благодаря Родичеву: сначала доигровщик забил сложный мяч в атаке, после чего отправился на подачу и выстрелил двумя эйсами (8:7). Достойный ответ этому казанцы нашли в виде подачи Андерсона – американец дважды максимально усложнил прием сопернику, и Константинов тут же решил сбить доигровщика «Зенита» тайм-аутом. Именно после дуплета от Андерсона гости заработали себе неплохое преимущество (10:13). Отрыв в три очка казанцы до поры до времени держали уверенно, но в концовке партии «железнодорожники» подобрались к сопернику на расстояние в один балл и даже выровняли ситуацию после двух подряд ошибок Михайлова (20:20). У Новосибирска явно не в своей тарелке чувствовал себя Грозер – в те моменты, когда нужна была надежность в атаке, немец свою команду подвел. «Зенитовцы» сумели совершить решающее усилие на финише: подопечные Алекно набрали пять очков подряд и оставили первый сет за собой.

После перерыва свою привычную подачу включил Михайлов – в одном из эпизодов диагональный пушечным ударом просто снес игрока «Локомотива». Хозяева на старте второй партии добавили на блоке: за первую часть сета они дважды зачехлили Андерсона в четвертой зоне. Гости вскоре вернули должок – мощнейший блок остановил Грозера и отправил команды на первый технический перерыв (7:8). Немецкий диагональный совсем расклеился, у него не шли ни атака, ни подача. Почувствовал это и Пламен Константинов: вместо Грозера на площадке появился Николай Павлов. Ситуация по сравнению с первым сетом повторилась со стопроцентной точностью – казанцы вновь заработали себе четыре очка отрыва (9:13), и наставник «Локомотива» вновь взял тайм-аут. Взбодриться хозяевам не удалось, поскольку они провалили еще несколько розыгрышей подряд и дали возможность сопернику чувствовать себя комфортно. В такой ситуации догонять «Зенит» бывает очень сложно, так как казанцы тщательно берегут свой отрыв. Так получилось и в этот раз – ко второму тайм-ауту Константинова его команда уступала четыре очка (15:19). У игроков «Локомотива» в концовке окончательно опустились руки: Казань выиграла оставшуюся часть партии со счетом 6:4.

Хозяева оказались в критической ситуации, поскольку 0:2 против казанского «Зенита» – это практически приговор. Несмотря на это, «Локомотив» практически не поменял игру на старте третьего сета: к первому техническому перерыву привычно лидировали казанцы (6:8). Это, видимо, несколько расслабило подопечных Алекно – следующий после паузы отрезок хозяева выиграли со счетом 5:1. Впрочем, «железнодорожники» никак не могли совладать со своей подачей: в середине третьего сета игроки Константинова трижды подряд ошиблись в этом элементе. Это помогло казанцам лидировать ко второй технической паузе, преимущество гостей по-прежнему оставалось двухочковым (14:16). Новосибирцы смогли выровнять положение и какое-то время идти вровень с соперником, но Казань-таки нашла в очередной раз себе отрыв: на подаче Гуцалюка гости заработали три брейка подряд (18:22). Такое преимущество лучший клуб мира на классе довел до итоговой победы: 25:21 в пользу «Зенита» и 0:3 в матче.

Волейбол, мужчины. Чемпионат России среди команд Суперлиги. 16-й тур.

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань» – 0:3 (21:25, 19:25, 21:25).