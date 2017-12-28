В Сабинском районе открылся обновленный сельский Дом культуры

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В селе Евлаштау Сабинского района Татарстана открыли сельский Дом культуры. В церемонии открытия принял участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Дом культуры в Евлаштау был отремонтирован по республиканской программе капитального ремонта объектов культурного назначения в РТ.

В обновленном здании площадью 577,7 кв. м размещены концертный зал, гримерные, музей истории села, сельская библиотека и классы для занятий.

Здесь работают десять кружков для жителей разных возрастов (фольклорный, театральные, хореографический и другие), а также клубы по интересам (любителей поэзии, здоровья, выходного дня).

Всего в Татарстане за 2017 год был выполнен капитальный ремонт 44 объектов на сумму 342,49 млн рублей. В следующем году запланирован капитальный ремонт 42 объектов культурного назначения на общую сумму 342,98 млн рублей.