За год 37 одиноких пожилых людей в Татарстане обрели приемные семьи

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане 37 одиноких пожилых людей, проживавших ранее в домах-интернатах, за год обрели приемные семьи. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Проект "Приемная семья для пожилого человека" уникален. Он реализуется в республике с начала 2017 года. Его задача заключается в создании семьи для одиноких пожилых людей, проживающих в интернатах, которые остались в преклонном возрасте без родных, дома, работы и поддержки. Проект показывает, насколько добры наши люди», – отметила спикер.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта «Приемная семья для пожилого человека» в республике ни один из ее участников не пожелал вернуться в интернат. Дело в том, что приемные семьи и сами пожилые люди предварительно проходят психологическую и педагогическую подготовку.