(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Уфе ищут поезд, сбивший 14-летнюю школьницу, которую сутки не могли найти полицейские и волонтеры в Башкортостане. Девочка найдена мертвой на железнодорожных путях. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Накануне утром в полицию с заявлением обратились родители девочки. Позавчера она ушла из дома и не вернулась. К поиску приступили волонтеры, которые распространили фото пропавшей школьницы по соцсетям. Поиски результатов не дали.

Сегодня утром тело девочки на путях обнаружил железнодорожник, который сообщил об этом в полицию. Тело лежало рядом с путями на 1623-м километре перегона Уфа – Черниковка. По травмам на теле можно было определить, что девочку сбил поезд.

Сейчас проверкой инцидента занимаются следователи СКР на транспорте, они пока не приняли решение о возбуждении уголовного дела.