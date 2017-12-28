Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у РФ

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у России. Это произойдет, если газ будет «дешевым», а также «честным и некоррупционным».

Украинский лидер заявил об этом в ходе поездки в Одесскую область. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице Порошенко в Facebook’е.

При этом Президент Украины подчеркнул, что конечной целью является снижение тарифов для жителей страны.

Ранее Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 и 2019 годах ежегодно закупать у ПАО «Газпром» млрд куб. м газа.