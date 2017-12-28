Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика

Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у РФ

28 декабря 2017, 16:46

Президент Украины подчеркнул, что конечной целью является снижение тарифов для жителей страны.
Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне континентального масштаба
Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для иностранцев
Порошенко объяснил строительство «Северного потока-2» местью Украине
Президент Украины решил расширить санкции против российских граждан и компаний
Порошенко пытается выступить за единую поместную церковь на Украине

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко назвал условие возобновления закупок газа у России. Это произойдет, если газ будет «дешевым», а также «честным и некоррупционным».

Украинский лидер заявил об этом в ходе поездки в Одесскую область. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице Порошенко в Facebook’е.

При этом Президент Украины подчеркнул, что конечной целью является снижение тарифов для жителей страны.

Ранее Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 и 2019 годах ежегодно закупать у ПАО «Газпром» млрд куб. м газа. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter