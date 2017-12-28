«Билайн» в Казани подводит итоги развития сети и готовится к росту трафика в новогодние праздники

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подводит итоги по развитию сети в Республике Татарстан.

В течение 2017 года техническими специалистами компании была проделана колоссальная работа по расширению и модернизации сети: за год существенно увеличилось количество 4G базовых станций на территории республики и успешно завершилась масштабная программа по замене устаревшего оборудования на более технологичное. А с октября стартовал процесс подготовки сети к новогодним праздникам.

На 2017 год в Республике Татарстан перед компанией стояли амбициозные задачи в области развития и модернизации сетей, которые были успешно выполнены. Основными фокусами стало поддержание высокого качества покрытия сетью с учетом постоянно растущего трафика мобильного Интернета и расширение покрытия LTE в Казани. Значительное улучшение качества связи в Казани произошло на территории футбольного стадиона «Казань-Арена», на площади перед Дворцом земледельцев, в парке «Крылья Советов», логистическом центре Почты России, новых жилищных комплексах «Сокольники», «Соловьиная роща» и «Солнечный город», в торговом центре «Горки Парк», на двух транспортных мостах – Миллениум и Кремлевская дамба.

Всего за год было запущено более 250 новых базовых станций. Сеть компании прошла проверку большими нагрузками во время матчей Кубка конфедераций в Казани, а также большим количеством масштабных культурных событий.

Стоит отметить, что запущенные в течение года 4G базовые станции работают на нескольких частотных диапазонах. Таким образом, оператору удалось увеличить скорость мобильного интернета, улучшить покрытие не только на открытом пространстве, но и внутри зданий. Современные строительные материалы часто затрудняют проникновение сигнала мобильной сети внутрь строений, и технические специалисты компании индивидуально подходят к решению задач по покрытию сетью торговых комплексов, бизнес-центров и других новостроек. Теперь клиентам «Билайн» работать с тяжелым контентом (смотреть видео в HD-качестве, играть в онлайн-игры, вести прямые трансляции в социальных сетях) и «серфить» в Интернете стало еще более комфортно вне зависимости от локации.

«Среди абонентов компании становится все больше пользователей Интернета: по итогам ноября 2017 года количество смартфонов, подключенных к мобильному Интернету, превысило 65 процентов от всей абонентской базы в республике, а дата-трафик увеличился на 42 процента. Меняется поведение пользователей мобильного Интернета и растет количество абонентов, пользующихся различными онлайн-сервисами, а большинство абонентов компании, заходящих в социальные сети, входят в свои аккаунты через смартфоны. Мы постоянно анализируем реальные потребности клиентов и выбираем тот вектор развития, который позволяет обеспечивать для наших абонентов стабильность сети, предлагаем обновленные тарифные планы с оптимальным набором услуг», – комментирует Ильгиз Гибадуллин, директор Казанского кластера ПАО «ВымпелКом».

В канун новогодних праздников традиционно ожидается рост трафика. Еще осенью техническими специалистами компании была оценена емкость сетевых ресурсов и проведена проверка состояния оборудования, разработан график действий для качественной работы сети в условиях максимальной загрузки. Перед новым годом была увеличена емкость базовых станций, введены в эфир дополнительные базовые станции, также прошла оптимизация конфигурации SMS центров для увеличения пропускной способности. Традиционно в дни новогодних праздников будут круглосуточно работать оперативные бригады технических специалистов «Билайн» для предупреждения и устранения внештатных ситуаций.