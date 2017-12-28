Новый авиарейс из Казани в Томск откроется после Нового года

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 15 января открывает новые маршруты по трем направлениям, сообщает Миндортранс РТ.

Рейсы из Казани в Томск и обратно будут выполняться по вторникам и субботам. Стоимость авиабилетов одну сторону при покупке на сайте авиакомпании составит от 5730 рублей.

Авиарейсы из Санкт-Петербурга в Томск будут организованы по пятницам, из Томска в Санкт-Петербург – по вторникам. Стоимость авиабилетов в одну сторону при покупке на сайте компании – от 7090 рублей.

Из Нижнего Новгорода в Томск перелеты запланированы на вторник, из Томска в Нижний Новгород – на субботу. Стоимость авиабилетов также в одну сторону и при покупке на сайте авиакомпании варьируется от 7090 рублей.

Рейсы будут выполняться на CRJ-200.