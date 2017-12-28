Прокуратура РТ проверяет исполнение республиканского закона об обращениях граждан

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Представители прокуратуры Татарстана на местах проверяют исполнение республиканского закона об обращениях граждан. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями татарстанских СМИ во время итоговой пресс-конференции.

«Поступают жалобы от населения по поводу того, что они не могут попасть на прием к главе, к руководителю предприятия. Хотя Татарстан одним из первых принял закон о работе с обращениями и приеме граждан. Не все субъекты это сделали, а мы возвели это в ранг закона, определив один день в республике для обязательного приема», – сказал глава татарстанского парламента.

Ф. Мухаметшин подчеркнул, что исполнение этого закона контролируется. «Вызвало очень серьезную озабоченность, что люди приходят в ту или иную инстанцию, а их не принимают. Я проинформировал Президента и Премьер-министра республики. Мы сейчас мониторим работу по выполнению закона. Я обратился с письмом к прокурору РТ, и он поддержал. Мы не должны терять связь с населением, со своими избирателями. Нельзя отрываться от тех, кто делегировал нам власть», – отметил он.

По его словам, в I квартале следующего года совместно с прокуратурой РТ планируется провести обсуждение этого вопроса. «Хотим поднять ответственность и добиться полного исполнения закона. Доверие к власти после этого, я уверен, вырастет. От проблем нельзя отмахнуться, как нельзя и стопроцентно решить каждое обращение. Но хотя бы принять человека, выслушать, дать совет, может, помочь составить какое-то обращение необходимо», – заключил Председатель Госсовета РТ.