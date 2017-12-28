Все новости Татарстан Россия

Спорт

Челнинский ФК «КАМАЗ» сменил главного тренера

28 декабря 2017, 15:59

Вместо Владимира Клонцака, руководившего командой с сентября 2016 года, должность наставника займет Евгений Ефремов.
ФК «КАМАЗ» обыграл на своем поле ФК «Салют» из Белгорода
ФК «КАМАЗ» обыграл «Луч-энергию» и поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице
ФК «КАМАЗ» обыграл «Читу»
«КАМАЗ» сыграл вничью с ФК «Металлург» на своем поле
«КАМАЗ» снова набирает очки

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ). Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» сменил главного тренера. Вместо Владимира Клонцака, руководившего командой с сентября 2016 года, сегодня им стал воспитанник татарстанского футбола Евгений Ефремов, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Владимира Ярославовича за многолетний плодотворный труд на благо челнинского и татарстанского футбола. Как игрок и как тренер он добился важных побед с клубом, а также сумел воспитать и помочь в развитии многих талантливых футболистов, которые сейчас защищают цвета родной команды и других российских клубов. ФК "КАМАЗ" желает Владимиру Клонцаку здоровья, успехов в дальнейшей карьере и побед в футболе и жизни!» – подчеркивается в сообщении ФК.

Евгений Ефремов работает в тренерском штабе клуба с прошлого сезона, в свое время выступал за «КАМАЗ» в Высшей лиге чемпионата России по футболу. Тренерскую карьеру в профессиональном футболе начал в 2012 году. На его счету – почти 100 матчей в Высшей лиге ЧР, а также игры международного уровня в Кубке Интертото в составе челнинской команды.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter