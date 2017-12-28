На улице Аделя Кутуя в Казани загорелся трамвай

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Казани на улице Аделя Кутуя около дома № 16 загорелся трамвай. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о горящем трамвае на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани поступило накануне в 19.27. Через пять минут на месте были сотрудники пожарной части №6. К их прибытию водитель и кондуктор трамвая самостоятельно потушили возгорание.

Частично обгорела внутренняя обшивка трамвая. Пассажиров в трамвае не было, никто не пострадал.