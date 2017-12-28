ЦИК разрешил Владимиру Путину начать предвыборную кампанию

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия РФ разрешила действующему главе государства Владимиру Путину начать предвыборную кампанию. Она зарегистрировала группу избирателей, поддержавших его выдвижение в качестве кандидата на выборы Президента России, передает ТАСС.

Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных кандидата по финансовым вопросам и разрешил открыть счет в Сбербанке, необходимый для начала сбора подписей избирателей. Всего Путину, как самовыдвиженцу, необходимо будет заручиться поддержкой минимум 300 тыс. граждан для регистрации на выборах.

Российский лидер вчера, 27 декабря, лично подал в Центризбирком необходимые для выдвижения документы. За день до этого, 26-го числа, его поддержала инициативная группа избирателей из 668 человек, среди которых были политические, общественные и культурные деятели.

Также ЦИК разрешил открыть необходимые для сбора подписей счета ряду других кандидатов. Это уполномоченный по правам предпринимателей, руководитель Партии роста Борис Титов, выдвинутая «Гражданской инициативой» журналист и телеведущая Ксения Собчак, много лет возглавлявший партию «Яблоко» Григорий Явлинский и другие. А освобожденный от сбора подписей лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже открыл избирательный счет и сдал документы для регистрации на выборах.