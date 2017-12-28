Генменеджер «Ак Барса»: Контракт Бурмистрова пока не зарегистрирован

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Соглашение казанского «Ак Барса» с нападающим Александром Бурмистровым, обнародованное вчера на официальном сайте КХЛ, пока окончательно не вступило в силу, пояснил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

«Да, контракт с Бурмистровым на срок до конца сезона мы подписали. Но пока к нам в клуб не пришла официальная бумага из КХЛ, где будет зафиксирован в качестве действующего наш контракт с Бурмистровым. Как только лига официально зарегистрирует это соглашение и мы будем об этом уведомлены, тогда и можно будет объявить о том, что Саша будет играть у нас, в своей родной команде. Да и главный тренер “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов пока не высказался по этому поводу – команда в поездке, завтра играет в Новосибирске. Так что мы ждем официального подтверждения из КХЛ, такая бумага может поступить в наш офис в любой момент», – пояснил ситуацию Якубов.

Сам Бурмистров уже в Казани, по некоторым данным, проходит медицинский осмотр. Ранее Александр уже возвращался из НХЛ в «Ак Барс», где играл в одной тройке с Джастином Азеведо и Михаилом Варнаковым. Интересный юридический факт – кроме «Ак Барса» 26-летний воспитанник казанского хоккея, чемпион мира в составе сборной России, в Европе нигде более играть не имеет права. Все права на Бурмистрова в КХЛ принадлежат казанскому клубу.