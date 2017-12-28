Житель Химок с ружьем в руках защитил лесопосадку от вырубки застройщика

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Житель Химок в Московской области устроил стрельбу из ружья после того, как на его дом упало дерево, которое спилили рабочие. Об этом сообщает ТАСС.

Рабочие спилили дерево во 2-м Чапаевском переулке и, падая, оно задело дом. Жилец этого дома схватил в ружье и стал стрелять из ружья. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция Подмосковья выясняет обстоятельства произошедшего.

По информации химкинской «Городской газеты», стрельба была результатом спора местных жильцов и застройщика «Стройгрупп». Застройщик вопреки договоренностям с жильцами возобновил рубку лесопосадки. Огромная ель упала на частный дом, и его хозяин открыл стрельбу в воздух.

На защиту леса пришли 20 человек. Застройщик планирует среди одноэтажных домов частного сектора построить высотное здание.