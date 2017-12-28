В Петербурге открылась выставка «Выковырянные» об эвакуированных ленинградских детях в ТАССР

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В рамках проекта «Татарстан – блокадному Ленинграду» состоялось открытие выставки «Выковырянные», посвященной жизни эвакуированных детей ленинградских сотрудников Союза журналистов в Татарской АССР. Об этом сообщает Постпредство РТ в Петербурге и Ленобласти.

Экспозиция включает предметы, связанные с историей эвакуации и жизни в Татарстане детей ленинградских журналистов. Это переписка, официальные документы, дневник одного из руководителей интерната – создателя детской журналистики в Ленинграде Анны Мойжес, а также материалы стенгазеты «Юный ленинградец», которую выпускали воспитанники интерната.

Выставка работает в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. В церемонии открытия приняли участие члены поисковых отрядов, блокадники, представители татарской общественности региона.