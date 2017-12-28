В Челнах пьяный водитель «Лады» перед Новым годом повредил лицо девушке в микроавтобусе

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Челнах девушка и мужчина в микроавтобусе «Форд Транзит» получили травмы при столкновении с «Ладой» 10-й модели под управлением пьяного 22-летнего водителя. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Дорожный инцидент случился на проспекте Московском около остановки «Улица Вахитова» в Набережных Челнах.

Сообщение о дорожном происшествии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах накануне в 18.41. Через пять минут на месте были сотрудники пожарно-спасательной части №56. Сотрудники МЧС выяснили, что пьяный 22-летний водитель «Лады» столкнулся с микроавтобусом, два пассажира которого получили травмы.

Спасатели помогли пострадавшим пассажирам выбраться из микроавтобуса и передали их медикам, которые доставили их в больницу скорой медицинской помощи.

Там восемнадцатилетней девушке диагностировали сотрясение головного мозга, к тому же на щеке у нее была огромная ссадина. 39-летний мужчина получил такую же ссадину под глазом и закрытую черепно-мозговую травму. Затем спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы не допустить возгорания.

Пьяным водителем занялись полицейские. Парню грозит лишение водительских прав как минимум на год.