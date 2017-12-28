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Спорт

Определился календарь игр УНИКСа в топ-16

28 декабря 2017, 14:40

Казанцы в группе Н начнут турнир домашним матчем 3 января с французским «Виллербаном».
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(Казань, 28 декабря, Казань, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на сайте Кубка Европы появилось расписание матчей второго этапа турнира – топ-16. УНИКС в группе Н начнет этот этап домашним матчем 3 января с французским «Виллербаном».

После «Виллербана», 9 января, УНИКС сыграет во Франции с «Лиможем». 16 января казанцы сыграют дома с итальянской «Реджо-Эмилией», 24 января состоится матч в Италии, первый для казанцев в гостях с этой командой. 31 января в пригороде французского Лиона УНИКС сыграет с «Виллербаном». В последнем туре 7 февраля казанцы примут на своей площадке «Лимож». Точное время начала игр будет сообщено позднее.

По две лучших команды из четырех групп топ-16 выйдут в четвертьфинал, эти матчи пройдут дома и на выезде 6 и 14 марта 2018 года.


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