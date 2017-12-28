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Французский уличный театр Remue Menage впервые выступит в парках Казани

28 декабря 2017, 15:12

Французский уличный театр Remue Menage впервые выступит в парках Казани Remue Menage представит необычное шоу с участием глашатаев, торговцев, продавцов уличных эликсиров, акробатов и укротителей медведей.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Французская труппа Remue Menage из Парижа стала хедлайнером программы «Зима в парках». Выступления уличного театра пройдут в шести парках Казани. Об этом сообщается на странице Программы развития общественных пространств РТ в Instagram’e.

В парке имени Горького и на «Черном озере» представления будут организованы завтра, 29 декабря. На следующий день, 30-го числа, зрители смогут увидеть шоу в Горкинско-Ометьевском лесу и в парке «Крылья Советов». А 31 декабря выступления состоятся в парке имени Урицкого и в «Сосновой роще».

Организаторы обещают, что гостей и жителей столицы Татарстана ждет захватывающее путешествие во времени. Несколько огромных светящихся медведей будут перемещаться по парку в сопровождении экстравагантных танцоров, а мастер церемоний будет ходить на ходулях и руководить всем представлением.

Участие в представлении бесплатное.


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