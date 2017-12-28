В Кремле ответили на призыв Навального устроить перед выборами забастовки избирателей

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Кремле уверены в том, что соответствующие ведомства проверят планы оппозиционера Алексея Навального устроить забастовки избирателей в преддверии выборов Президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«У нас есть соответствующее ведомство, которое, как вы знаете, подобного рода призывы и намерения проверяет на предмет соответствия законодательству. Ну, нет сомнений, что это будет сделано», – сказал Песков.

В понедельник, 25 декабря, ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в Президенты РФ из-за непогашенной судимости по делу «Кировлеса». Оппозиционер заявил, что намерен обжаловать решение ЦИК в судебном порядке, призвал бойкотировать выборы и выйти на акции протеста.