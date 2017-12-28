Новые материалы о разведчике-нелегале Исхаке Ахмерове передали Полпредству РТ

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Полпредству Татарстана в РФ передали новые материалы о советском разведчике-нелегале Исхаке Ахмерове. Встреча с руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергеем Ивановым прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ после премьеры на телеканале «Звезда» документального фильма «Исхак Ахмеров. Мистер "Резидент"». Об этом сообщает пресс-служба полпредства.



Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поблагодарил за уникальные материалы и отметил, что они будут переданы в музей тысячелетия Казани (НКЦ «Казань»), где на днях открылась экспозиция, посвященная Исхаку Ахмерову.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Казани увековечат память Исхака Ахмерова. Мемориальная доска появится на доме № 4 по улице Жуковского, где Ахмеров работал в 1920 – 1921 годах. На доске будет размещен текст на татарском и русском языках.



Исхак Ахмеров в 1935 – 1945 годах был разведчиком-нелегалом в Соединенных Штатах, причем с 1942 по 1945 год возглавлял нелегальную резидентуру в этой стране. Дослужился до полковника. Награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом «Знак Почета», многими медалями.