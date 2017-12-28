На стройке в Челнах бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). На стройке в Набережных Челнах сегодня днем бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о чрезвычайном происшествии на строительстве жилого дома пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах сегодня в 12.38. Через минуту на стройку на Вахитовском кольце прибыли сотрудники оперативной группы Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели на месте выяснили, что при монтаже плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажами на строительстве каркаса двухэтажного офисного здания упала плита на двоих рабочих. В результате происшествия погибли двое мужчин, одному из которых 37 лет, а другому – 43 года.



