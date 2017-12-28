Каток на «Черном озере» в Казани приостановил работу из-за аномального тепла

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Каток в казанском парке «Черное озеро» приостановил свою работу из-за плюсовой температуры на улице. Об этом сообщает руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Карякина.

По словам Карякиной, каток снова откроется, когда установится минусовая температура воздуха.

Каток на «Черном озере» открылся 25 декабря. В день открытия опробовать лед на нем вышли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Каток работает по следующему графику: с понедельника по четверг – с 13.00 до 22.00, в пятницу – с 11.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 22.00 с ежедневным техническим перерывом с 16.00 до 17.00. В новогоднюю ночь каток будет работать до трех часов.