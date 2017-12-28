В Нижнекамске соципотечники и врачи заселились в новый многоквартирный дом

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске состоялось заселение 240-квартирного дома № 36 по проспекту Шинников. Обладателями ключей от новых квартир стали участники программы социальной ипотеки и врачи-грантополучатели. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Район, где возведен новый дом, отличается развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией, рядом находятся детский сад, магазины, мини-рынок, транспортная развязка. Соинвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. С начала 2017 года по жилищным программам, реализуемым ГЖФ, в Нижнекамске было введено 15 домов на 1701 квартиру.

Среди прочих новую двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м получила и семья Коняковых: участковый педиатр в перинатальном центре детской городской больницы Резеда Конякова, ее супруг Арсен и трехлетняя дочь Айсель. Они перебрались в Нижнекамск в прошлом году из Перми, до последнего времени жили в съемной квартире площадью 40 кв. м.

По словам счастливой обладательницы нового жилья, она испытывает восторг, причем ей трудно более конкретно описать свои чувства: «Сейчас испытываем безмерный восторг! Ощущения немного сумбурные – получаем квартиру за несколько дней до Нового года, очень волнительно!»

Врачам, прибывшим на работу в Татарстан, предоставляется грант в размере 500 тыс. рублей на улучшение жилищных условий (квартира по социальной ипотеке в районе, где трудоустраивается врач). Всего с 2014-го по 2017 год выдано 617 грантов, 330 грантополучателей уже выбрали себе новые квартиры. В том числе 52 квартиры были получены в рамках этой программы в Нижнекамске.

Помимо врачей, квартиры в новом доме получили 117 семей нефтехимиков. 22 из них получили новое жилье по программе соципотеки, а 95 – по дополнительной программе жилищного строительства с поддержкой от стороны ПАО «Нижнекамскнефтехим», отмечает «Нефтехиммедиа».