В Казани оглашают приговор участникам ОПГ «Братва»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к оглашению приговора членам ОПГ из Лениногорска, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В 2014 году в городе произошло два убийства и одно покушение на убийство членов местной преступной группировки «Спортсмены». В процессе расследования преступлений правоохранители вышли на ОПГ «Братва».

Сотрудникам МВД удалось выяснить, что еще в 2005 году внутри «Спортсменов» произошел раскол, вследствие которого образовалась отдельная ОПГ. Во главе банды встал 32-летний криминальный авторитет из Лениногорска.

Ближе к 2012 году лидер «Братвы» сформировал две отдельные группы с определенными функциями. В то время как одна занималась вымогательствами у предпринимателей и учащихся образовательных учреждений, другая уничтожала в городе конкурентов.

Полицейским удалось установить причастность участников группы к десяткам преступлений.

Так, в 2010 году к бандитам обратились предприниматели, которых те «крышевали». Коммерсанты попросили разобраться с их конкурентом, и вскоре он был жестоко избит обрезком арматуры.

В следующем году один из предпринимателей отказался платить «дань» преступникам, за что также был серьёзно покалечен. Любого нежелающего платить бизнесмена ждала аналогичная участь.

«Братва» не забывала и о конкурентах. В середине апреля 2012 года члены ОПГ избили одного из «Спортсменов». На следующий день они разбили автомобиль другого конкурента из этой банды. Борьба за влияние продолжалась несколько лет.

В январе 2014 года в культурно-развлекательном комплексе города произошло столкновение между «Спортсменами» и участниками «Братвы». Спустя несколько дней конфликт случился уже во дворе одного из домов по улице Садриева. В результате двое «спортсменов» были убиты и один серьёзно ранен.

В течение последующих трех дней всех участников преступления задержали полицейские, однако часть членов «Братвы», в том числе «авторитеты», покинули Лениногорск и попытались скрыться. Вскоре они также были задержаны в различных городах республики.

Сегодня перед судом предстали 15 обвиняемых. 17 уголовных дел объединены в одно производство. Обвиняемые проходят по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого, а также среднего и легкого вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Принуждение к совершению сделки», «Хулиганство».

11 сентября 2014 года совершенные «Братвой» преступления были квалифицированы правоохранителями по статьям «Создание организованного преступного сообщества» и «Участие в преступном сообществе».

Подозреваемые под следствием часто демонстрировали свое отрицание государственной власти и глубокое презрение к правоохранителям. В местах лишения свободы они организовывали провокации, групповые протестные акции, пытались повлиять на изменение правил распорядка следственного изолятора.

Пользуясь криминальными связями, участники ОПГ разрабатывали планы побега, оказывали давление на потерпевших и свидетелей, однако все их действия пресекали полицейские.