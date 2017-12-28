Татарстанцы изучат опыт Липецкой области в создании потребкооперации

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Татарстанцы изучат опыт Липецкой области в создании и развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации. Об этом сообщил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ.

Мухаметшин отметил, что в Липецкой области есть прекрасная модель поддержки кооперации и ее развития, которую неплохо было бы распространить и на Татарстан.

В целом глава татарстанского парламента, который курирует вопросы повышения деловой активности сельчан, подчеркнул важность и необходимость развития в республике потребкооперации.

Поездка делегации РТ запланирована на начало 2018 года. В делегацию, по информации Мухаметшина, войдут главы сельских поселений РТ и специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

