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Сельское хозяйство

Татарстанцы изучат опыт Липецкой области в создании потребкооперации

28 декабря 2017, 14:05 , Фото: http://gossov.tatarstan.ru

Татарстанцы изучат опыт Липецкой области в создании потребкооперации Фарид Мухаметшин отметил, что в Липецкой области есть прекрасная модель поддержки кооперации.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Татарстанцы изучат опыт Липецкой области в создании и развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации. Об этом сообщил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ.

Мухаметшин отметил, что в Липецкой области есть прекрасная модель поддержки кооперации и ее развития, которую неплохо было бы распространить и на Татарстан.

В целом глава татарстанского парламента, который курирует вопросы повышения деловой активности сельчан, подчеркнул важность и необходимость развития в республике потребкооперации.

Поездка делегации РТ запланирована на начало 2018 года. В делегацию, по информации Мухаметшина, войдут главы сельских поселений РТ и специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
 


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