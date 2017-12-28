Песошин поручил Отделению ПФР по РТ взять под контроль повышение платежной дисциплины страхователей

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Взять под строгий контроль вопрос повышения платежной дисциплины страхователей распорядился сегодня на итоговой коллегии республиканского Отделения Пенсионного фонда России Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Прошу совместно с налоговыми органами продолжить проведение выездных проверок плательщиков страховых взносов в целях обеспечения полноты их уплаты и выявления фактов выплат неофициальной заработной платы, занижения базы для начисления страховых взносов», – обратился глава Правительства к управляющему Отделением ПФР по РТ.

По словам Премьера, в Татарстане необходимо полностью искоренить «конвертные формы выплаты заработной платы и случаи занижения базы для начисления страховых пенсионных взносов».

Песошин также поручил проводить регулярный мониторинг закрепления на рабочих местах лиц, заключивших с предприятиями и организациями трудовые договоры. Кроме того, он рекомендовал Пенсионному фонду уже сейчас готовиться к реализации принятого Госдумой РФ решения о выплатах за рождение первого и второго ребенка. «За получением этих выплат к вам будут обращаться одновременно с получением сертификата», – подчеркнул он.

Говоря о материнском капитале, Премьер-министр отметил недопустимость монетизации этих средств преступными путями. В республике до сих пор выявляются факты приобретения на маткапитал непригодных для проживания помещений. Власти на местах часто самоустраняются от решения этой проблемы.

«Во взаимодействии с органами Пенсионного фонда и местным самоуправлением необходимо работать в этом направлении, быть более бдительными. Особое внимание – неблагополучным семьям с детьми», – распорядился Песошин.

Глава Правительства также призвал взять под личный контроль руководителей муниципалитетов и поселений проблему сохранения документации ликвидированных предприятий. По его словам, эти данные нужны для начисления пенсий.

«Ответственность за передачу документов по личному составу в архивы полностью возлагается на руководителей ликвидированных организаций. Вместе с тем многие из них, как показывает практика, не отличаются дисциплиной», – отметил он. В итоге люди не могут подтвердить свой стаж, теряют в начислениях.