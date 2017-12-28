45 инвалидов из Татарстана открыли собственное дело

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане 45 человек с ограниченными возможностями открыли в этом году собственное дело. Каждый из них создал рабочие места еще для двух – четырех людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане проживают 82 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, 37 процентов из них трудоустроены. Наша задача заключается в том, чтобы к 2020 году каждый второй человек с ограниченными возможностями смог реализовать свое право на труд», – отметила она.

Предприниматели-инвалиды в Татарстане заняты в оптово-розничной торговле и в сфере услуг. Люди с ограниченными возможностями работают парикмахерами, юристами, бухгалтерами, флористами, специалистами по ногтевому сервису, занимаются разведением скота и пошивом валенок.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ оказывает инвалидам помощь в открытии собственного дела, предоставляет квоты на предприятиях. В этом году республиканскую квоту удалось увеличить до 1200 рабочих мест, специально оборудованных для людей с ограниченными возможностями.

«Мы провели большую работу с работодателями, решили вопросы с бытовыми и санитарно-гигиеническими условиями на рабочих местах, оснастили к ним проходы и проезды», – подчеркнула Зарипова.