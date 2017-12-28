Мухаметшину предложили законодательно отрегулировать отношения между СМИ и чиновниками

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев предложил Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину рассмотреть вопрос о законодательном регулировании отношений между СМИ и чиновниками. Предложение было озвучено сегодня на встрече с руководителями масс-медиа республики по итогам года.

«Напишешь критическую статью – чиновники молчат. Может быть, есть необходимость в законодательном порядке отношения между СМИ и чиновниками урегулировать, чтобы была необходимость отвечать», – предложил Латышев.

Фарид Мухаметшин отметил, что раньше руководители активно обсуждали критические статьи. «Сегодня несколько иная форма работы», – сказал он и добавил, что чаяния и проблемы людей чиновники во многом узнают благодаря СМИ.

Спикер Госсовета РТ обещал подумать над предложением журналиста и поднять этот вопрос на федеральном уровне.

