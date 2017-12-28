ВТБ запускает сервис проверки недвижимости для ипотечной сделки

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). ВТБ совместно с группой компаний SRG одним из первых на рынке запустил новый сервис одобрения недвижимости для оформления ипотечного кредита. Проект «Одобрено» позволяет предварительно провести комплексную проверку квартиры и подтвердить ее соответствие требованиям банка.



«Одобрено» – сервис, позволяющий продавцу недвижимости получить рекомендации по стоимости объекта и качественные фотографии выставляемого лота, а впоследствии – шанс продажи своего объекта ипотечным клиентам ВТБ. Продавец получает возможность информировать потенциальных покупателей о предварительном одобрении квартиры для ипотечной сделки, что существенно сократит срок ее проведения. Документы будут заранее проверены и верифицированы партнерами банка.



Сервис доступен как для физических лиц – продавцов недвижимости, так и для риелторов – партнеров банка, заинтересованных в ускорении процесса проведения ипотечных сделок с ВТБ. Для оформления услуги необходимо оставить заявку на сайте www.odobrenovbanke.ru. Эксперт проведет осмотр квартиры, а через 24 часа в личном кабинете можно будет скачать сертификат «Одобрено» о соответствии объекта всем требованиям банка. Каждый сертификат имеет уникальный номер, его подлинность можно проверить на сайте проекта в разделе «Реестр объектов».



«Новый сервис позволяет клиентам уже на этапе выборы квартиры проверить объект и, таким образом, ускорить процесс оформления ее покупки. При этом у наших партнеров при использовании сервиса есть возможность повысить надежность предлагаемого объекта в глазах покупателя», – отметил руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов.



В настоящий момент сервис доступен клиентам на территории Москвы и Московской области, в планах на 2018 год – развитие и масштабирование проекта на все субъекты РФ.