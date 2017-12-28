Фарид Мухаметшин о СМИ: Вы не прислужники власти, вы – слуги народа

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Руководители средств массовой информации – наиболее влиятельные люди в Татарстане через свою организацию. «Вы не прислужники власти, вы – слуги народа», – заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня на встрече с главами татарстанских СМИ на итоговой пресс-конференции.

Председатель республиканского парламента подчеркнул, что за руководителями СМИ стоит «большой коллектив единомышленников, которые умеют писать, говорить, показывать». «Этот рупор, мы считаем, нужно использовать во благо. Ни у кого же нет цели сделать плохо своему народу. Нет ни одного такого руководителя в стране», – сказал он.

По его мнению, татарстанские СМИ работают на консолидацию и поиск разумных решений по дальнейшим действиям республиканских властей.

«Правду, истину надо властям разных уровней доводить через вашу прессу. Мы читаем и отслеживаем все ваши публикации. Мы должны знать, что беспокоит людей, но не допускать какие-то личностные выпады, чтобы счеты сводились на страницах газет или друг с другом. У вас рычаг влияния огромный. Кто-то поверит и сложит свое мнение, дальше будет тиражировать информацию. Мне кажется, что в республике в большей степени удалось от этого уйти, – подчеркнул Мухаметшин. – Нас еще учил Минтимер Шарипович Шаймиев: не ленитесь, слушайте телевизионные передачи вечером – это глас народа».