Четверть всех резидентов ТОСЭРов России выбрали местом дислокации Челны

(Набережные Челны, 28 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Четверть всех резидентов, зарегистрированных на территории России, выбрали челнинскую ТОСЭР в качестве места для развития бизнеса. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев на итоговой пресс-конференции.

По его словам, на данный момент резидентами ТОСЭР «Челны» уже вложено 13,7 млрд рублей инвестиций, создано более 2250 рабочих мест, перечислено 710 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней.

Тимергалиев также прокомментировал последнее пополнение ТОСЭР. Ранее республиканская комиссия под руководством Премьер-министра РТ Алексея Песошина одобрила заявки еще четырех компаний. Резидентами ТОСЭР «Челны» стали производитель стиральных машин «Хайер Лаундри Машин РУС», поставщик компонентов на завод Haier «Индел», производитель джемов «Дарлетто» и компания «Технолайн», представляющая производителя мелкой бытовой техники «Поларис».

«Мы рады, что вхожденцы в ТОСЭР представляют совершенно разные сферы экономики. Довольно-таки диверсифицированные резиденты у нас появляются. В Челнах возникает целая отрасль по производству бытовой техники. Усиливается и сегмент пищевой промышленности», — сообщил Тимергалиев.