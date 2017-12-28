В Египте озвучили стоимость путевок для российских туристов

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Цена туров в Египет для российских туристов в 2018 году будет начинаться примерно от 37,5 тысячи рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Союза туристических палат арабской страны Мостафа Хелиль.

По словам Хелиля, цена указана с учетом перелета из Москвы в Каир и размещения в четырехзвездочной гостинице.

Египетский эксперт подчеркнул, что сейчас на рынке появляются новые туристические программы и обновляются уже существующие. Это призвано позволить туристам хорошо отдохнуть в Египте за приемлемую цену.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Египтом планируется возобновить в начале февраля.