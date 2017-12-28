Центробанк взял курс на увеличение штрафов банков взамен отзыва их лицензии

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Вынесен на общественное обсуждение проект поправок в закон «О Центральном банке РФ», подготовленный ЦБ и Минфином России и касающийся изменений размера штрафов для коммерческих банков за нарушение законодательства. В практическом применении, как сообщает «Коммерсант», это означает, что Центробанк взял курс на существенное увеличение штрафов для «оступившихся» банков взамен отзыва их лицензии. Теперь при остающихся прежними коэффициентах штрафы будут начисляться не от размера уставного капитала, а от собственного.

С принятием поправок штрафы для банков-нарушителей, допустивших оплошности в обращении с нормативными актами, предоставляющих недостоверную информацию ЦБ, не проводящих обязательный аудита и т. п., вырастут в разы и верхняя их граница не ограничена.

О действующему законодательству, штраф составляет до 0,1 процента минимального уставного капитала (не более 1 млн рублей). Если банк не исполняет предписания об устранении нарушений или если нарушения, операции или сделки банка создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), штраф мог быть увеличен до одного процента размера оплаченного уставного капитала, но не превышать одного процента минимального уставного капитала – 10 млн рублей. Таким образом, за первые шесть месяцев 2017 года объем сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию больше, чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов.

По мнению экспертов, размер собственного капитала банков всегда больше уставного, зачастую кратно, поэтому начисление штрафов от собственного капитала при этом это не приведет к критической его потере.

В самом ЦБ разъяснили, что предлагаемые поправки «обеспечат возможность применения Банком России санкций в отношении банков в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, что повысит уверенность клиентов в стабильной работе банков». В то же время в отличие от отзыва лицензии это не будет негативно сказываться на клиентах и, по мнению ЦБ, никак не повлияет на количество отказов клиентам банков в проведении операций или в ограничении обслуживания (с последующим внесением в черный список).

