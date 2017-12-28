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В Зеленодольске пожарный датчик спас жизни матери и ее новорожденного малыша

28 декабря 2017, 12:23 , Фото: mchs.tatarstan.ru

В Зеленодольске пожарный датчик спас жизни матери и ее новорожденного малыша Огнеборцам удалось справиться с огнем за 20 минут.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Зеленодольске в доме многодетной семьи вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона.

В момент возгорания в здании осталась лишь мать с новорожденным малышом. Еще пятеро детей находились в школе, а супруг на работе.

Как рассказала женщина, в какой-то момент внезапно выключился автомат в электросчетчике, а один из пожарных датчиков в прихожей начал пронзительно «свистеть». Затем она увидела наполнивший коридор дым и вызвала спасателей.

Вернувшийся муж схватил малыша и помог жене выбраться на улицу, а через пару минут прибыли пожарные расчеты. Огнеборцам удалось справиться с огнём за 20 минут.

Пламя не успело уничтожить дом, но стены оказались сильно закопчены. Никто из жильцов не пострадал.

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