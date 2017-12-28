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Впервые новогоднее поздравление Путина увидят в 23.55 во всех регионах

28 декабря 2017, 15:48

Ранее в некоторых субъектах РФ из-за разницы во времени новогоднее обращение Президента транслировалось на час позже или раньше.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). 31 декабря в 23.55 новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина на Первом канале смогут посмотреть все жители страны по местному времени, сообщают «Ведомости».

Ранее в некоторых регионах РФ из-за разницы во времени новогоднее обращение главы государства транслировалось на час позже или на час раньше.

Новогодний ритм сбивала устаревшая, еще советская система телевещания, говорится в сообщении Первого канала. Трансляция программ происходит в пяти вещательных зонах. Как пояснили в пресс-службе телеканала, эфир запускается со сдвигом на два, четыре, шесть и восемь часов. В результате в нечетных часовых поясах программы «Первого» выходят раньше или позже.

В этом году сотрудники телеканала перестроили сетку вещания. Для этого была задействована группировка космической связи, спутники и кабельные сети.

 

 


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