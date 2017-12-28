Минтруд: В Татарстане на каждого безработного приходится по три вакансии

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На каждого безработного жителя Татарстана приходится три вакансии. Такие данные зафиксированы на рынке труда в декабре, сообщила в интервью ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Согласно данным на 1 декабря, в службе занятости республики состоят на учете 11 тыс. 700 человек. Для сравнения: в 2012 году в службе занятости населения было на учете 28 тысяч безработных. В годы экономического кризиса (2009-й, 2010-й) в республике насчитывалось 56 тысяч безработных и шесть тысяч предложений работы», – отметила собеседник агентства.

На сегодняшний день на рынке труда республики – более 35 тысяч вакансий. Это рабочие места в самых разных отраслях и сферах, с разным уровнем оплаты труда. Все вакансии представлены на российском портале «Труд всем».



«В республике активно реализуются программы в целях поддержки бизнеса. Они направлены на создание новых рабочих мест. Если предприниматель откроет в своем районе два-три рабочих места, то мы это считаем хорошим достижением», – сказала Зарипова.

