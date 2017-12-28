Минздрав РТ объявил 2018-й Годом мужского здоровья

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин объявил 2018 год Годом мужского здоровья. Об этом он сообщил на ежегодной итоговой пресс-конференции, которая прошла в новом здании казанской поликлиники № 21.

«Просто катастрофически низкая активность мужчин относительно своего здоровья. Разница в 11 лет между продолжительностью жизни мужчины и женщины в республике говорит о том, что мужчинами пора заняться, и заняться очень серьезно. Здесь другого пути нет. Нужно, наверное, заключить союз с женами, чтобы взяли за руку и привели», – посетовал Вафин.

По словам министра, курение, алкоголь и нерациональное питание ведут к поражению сосудов у мужчин.

«У 40 процентов мужчин после первой неудачи в постели до диагноза "ишемическая болезнь сердца", как правило, проходит пять-шесть лет. Это доказанный факт. Мужчинами надо заниматься, чтобы уберечься от инсульта, инфаркта, чтобы мужское здоровье было на должном уровне. Мужчины же бегут от осмотра как от огня, говоря, что все в порядке! Так пройдите, убедитесь, что все в норме. Направим усилия на сохранение мужского потенциала», – призвал глава Минздрава.