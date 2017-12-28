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В Казани вагон с отказавшими тормозами протаранил кабину стоящего трамвая

28 декабря 2017, 11:47 , Фото: очевидцев

В Казани вагон с отказавшими тормозами протаранил кабину стоящего трамвая ДТП произошло напротив Компрессорного завода.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Советском районе Казани сегодня утром столкнулись два трамвая, сообщили пользователи социальных сетей.

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы, у старого трамвая отказали тормоза. Задним ходом вагон полетел с остановки «Пионерская» в сторону Компрессорного завода, пока не врезался в другой трамвай, который стоял на остановке Халитова.

По словам очевидцев, в момент столкновения водителя в стоящем вагоне не было, он отошел за чаем.

Судя по фотографиям, удар был достаточно сильным. Информации о том, пострадали ли люди в этом ДТП, пока нет.


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