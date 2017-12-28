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Культура

Юная певица из Казани выступит на конкурсе «Новая звезда»

28 декабря 2017, 12:10

В грядущем сезоне у «Новой звезды» будет два победителя.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Юная певица Рената Тазетдинова из Казани представит Татарстан на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Третий сезон конкурса стартует 1 января 2018 года. В грядущем сезоне у «Новой звезды» будет два победителя. Телезрители страны выберут лучшего вокалиста с помощью смс-голосования, которое состоится с 5 по 7 января 2018 года. Второго лучшего вокалиста определят зрители и музыкальные эксперты.

Рената Тазетдинова родилась 21 июля 1999 года. Окончила девять классов школы № 18 Казани, детскую музыкальную школу № 8, один курс Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева.

С 2017 года стала студенткой Государственного института культуры и искусств в Санкт-Петербурге (факультет музыкального искусства эстрады, мастерская Ольги Сафроновой).

Рената участвовала в детском «Евровидении» в 2012 году и в телепроекте «Голос. Дети» 2015 года.


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