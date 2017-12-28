Руководителем «ВИМ-Авиа» стал бывший юрист «Альфа-банка»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Новым руководителем авиакомпании «ВИМ-Авиа», приостановившей свою деятельность в октябре из-за финансовых проблем, стал бывший заместитель начальника правового управления «Альфа-банка» Всеволод Кусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сетевое издание «СПАРК».

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 27 декабря. До этого около двух месяцев пост гендиректора компании занимал бывший первый заместитель гендиректора ОАО «Трансаэро» Вячеслав Кононенко.

В конце сентября после того, как у авиакомпании «ВИМ-Авиа» возникли финансовые сложности, ряд СМИ сообщали о том, что ее прежний руководитель Рашид Мурсекаев вместе с семьей покинул Россию.