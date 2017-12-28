В России введут новый вид социальной пенсии

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). С 2018 года в России появится еще один вид пенсии. Речь идет о начале выплат социальных пенсий детям, чьи родители не известны. Об этом сегодня на итоговой коллегии республиканского Отделения Пенсионного фонда России рассказал его управляющий Эдуард Вафин.

«Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых не известны, были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами», – подчеркнул управляющий Отделением ПФР РФ по РТ.

Так как юридически такие дети никогда не имели родителей, они не могли претендовать на получение пенсии по случаю потери кормильца. Со следующего года эта несправедливость будет исправлена, сообщил Вафин.