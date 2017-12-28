Марат Ахметов присоединился к акции #ПодариПодписку

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов присоединился к акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку.

Как сообщает Департамент по работе со СМИ «Татмедиа», Ахметов оформил подписку на журнал «Сююмбике» для своей матери.

Акция «Подари подписку» проводится уже не первый год, в ней может принять участие любой желающий, оформив подписку в подарок. Акцию всегда поддерживают известные государственные, общественные и культурные деятели