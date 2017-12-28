В Челнах пьяный водитель влетел в маршрутку, пострадали два пассажира

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Челнах пьяный водитель врезался в маршрутный микроавтобус, сообщили «Челнинские известия».

ДТП произошло минувшим вечером. На остановке «Проспект Вахитова» микроавтобус остановился, чтобы высадить пассажиров. В это время 22-летний водитель «Лады» 10-й модели врезался в маршрутку.

По данным издания, парень управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 39-летний пассажир микроавтобуса получил ушибы головы, а 18-летняя девушка – сотрясение мозга и рану скулы.