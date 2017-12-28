Президенту РТ в Эмиратах презентуют программу «халяльного лайфстайла» до 2021 года

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, находящемуся с визитом в Дубае (ОАЭ), сегодня будет презентована новая экономическая стратегия Halal lifestyle на 2017 – 2021 годы. Презентация состоится в рамках встречи с руководством Министерства экономики ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Развитию халяль-индустрии в Татарстане в последние годы уделяется все больше внимания. Данная сфера активно обсуждается в рамках форумов KazanSummit. В частности, на форуме этого года было отмечено, что республика даже лучше главных российских городов готова к приему туристов из исламских стран.

Во время визита в ОАЭ Минниханов также планирует посетить Центр развития исламской экономики Дубая и встретиться с генеральным директором группы Исламского банка Дубая Аднаном Чилваном. Кроме того, Президент Татарстана посетит территорию «Устойчивого города Дубая».