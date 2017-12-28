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Происшествия

Сотрудники МЧС оказали помощь двум пострадавшим в ДТП жительницам Казани

28 декабря 2017, 09:47

Напротив дома №82 по проспекту Ямашева иномарка сбила женщин на проезжей части.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе две женщины, перебегая дорогу в неположенном месте, попали под колеса иномарки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера дежурная смена сотрудников МЧС была вынуждена прервать движение по заданному маршруту из-за ДТП, которое произошло у них на пути.

Напротив дома №82 по проспекту Ямашева «БМВ» сбил женщин в возрасте 41 и 78 лет.

Пострадавшие пожаловались на боль, сотрудники МЧС вместе с ними дождались медиков и помогли врачам доставить женщин в карету скорой помощи.

Пенсионерку госпитализировали с закрытым переломом шейки бедра, а 41-летнюю женщину – с сотрясением мозга.


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