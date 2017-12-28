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В Москве задержан устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик»

28 декабря 2017, 08:35

Илья Аверьянов отправлен на допрос в Cледственный комитет.
В здании фабрики «Меньшевик» неизвестный открыл огонь

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов задержан в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать на территории организации по улице Правды в центре столицы.

В данный момент экс-директор «Меньшевика» находится на допросе в Cледственном комитете.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера во время рейда приставов по взысканию долгов хозяин фабрики поругался с новым руководством и устроил стрельбу. Аверьянов убил охранника фабрики, сотрудники службы судебных приставов не пострадали. Затем стрелок бросил карабин в шиномонтажной мастерской и скрылся.


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